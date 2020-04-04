Оренбург, , 11:27 — REGNUM В Оренбургской области с 6 апреля начнется обучение школьников дистанционном формате. В период режима самоизоляции уроки будут проводить в эфире регионального телеканала. Об этом заявил губернатор Денис Паслер.

В регионе большинство школьников (70%) проживают в сельской местности, и не у всех есть возможность уверенного подключения к интернету и сотовой связи. Для них запустят видеоуроки. Для каждого класса (со второго по девятый) ежедневно до обеда будут показывать по два телеурока.

Инициативу поддержало оренбургское отделение Роскомнадзора.