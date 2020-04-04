Москва, , 11:26 — REGNUM За сутки в России зафиксировано 582 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 4 апреля сообщили в московском штабе по профилактике коронавируса.

Новые случаи подтвердились в 32 региона РФ. Больше все — в Москве. В столице выявлено 434 заболевших. На втором месте Московская область — 49. В Петербурге 15 заболевших, в Брянской области — 12, в Ивановской области — 10. По шесть — в Рязанской и Ленинградской областях. Пять жителей заразились в Костромской области, четыре — в Бурятии. В Орловской, Кировской, Челябинской, Амурской областях, Чечне, Коми, Алтайском крае — по три. По два жителя заразились в Воронежской, Тульской и Ярославской областях, а также Адыгее.

По одному новому случая заражения коронавирусом подтвердилось в Белгородской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Вологодской, Свердловской, Курганской, Омской, Сахалинской областях, а также в Удмуртии, Северной Осетии и Мордовии.

Всего в России зарегистрировано 4 731 случая коронавируса в 78 регионах.