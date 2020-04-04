Сеул, , 11:45 — REGNUM В «королевской битве» PUBG скоро появится возможность ездить на поездах. Об этом 4 апреля сообщается в ролике на YouTube-канале проекта.

Поезда будут добавлены на серверы PC-версии игры 22 апреля 2020 года. Дата выхода обновления на других платформах пока не сообщается.

Напомним, PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) — это популярный многопользовательский шутер. В нём игроки сражаются друг с другом за звание последнего выжившего.

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