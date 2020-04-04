Москва, , 11:16 — REGNUM На период самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, гражданам рекомендовано отказаться от будильников. Об этом в интервью журналистам заявил руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.

По словам Калинкина, сейчас, в условиях самоизоляции, гражданам некуда спешить, так как практически нет срочных дел. В связи с этим можно привести свой сон к норме и сделать так, чтобы пробуждение было естественным.

Калинкин отметил, что использование будильника приводит к хроническому недосыпанию, а это влияет не только на самочувствие и качество жизни, но даже на активность генома.

Кроме того, специалист напомнил, что продолжительность сна находится в зависимости с устойчивостью к вирусным инфекциям. Конечно о COVID-2019 пока нельзя точно сказать, есть ли эта зависимость, но по другим вирусам она уже установлена.

«Я не могу сказать, что это относится к данному типу коронавируса, с которым мы сейчас имеем дело, потому что у него очень большая контагиозность — вероятность заражения от других людей, — заметил Калинкин. — Но по другим вирусам острых респираторных заболеваний есть зависимость: риск заболевания у человека, который спит более семи часов, в сравнении с тем, кто спит менее пяти часов, снижается на 250%», — рассказал Калинкин.

В целом, Калинкин призывает воспользоваться вынужденным периодом самоизоляции как возможностью изучить свой сон. Наш ритм жизни приводит к тому, что молодые люди подчас имеют хроническую депривацию сна — они недосыпают много месяцев, а иногда и лет. Теперь же, в период расслабленного бодрствования можно выяснить свою норму сна.