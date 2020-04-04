Ирвайн, США, , 11:30 — REGNUM В многопользовательской коллекционной карточной игре Hearthstone появилась сюжетная кампания Охотника на демонов — она посвящена истории Иллидана Ярость Бури. Об этом 3 апреля сообщил портал PCGamer.

После прохождения небольшого сюжета игроки смогут разблокировать Иллидана в качестве игрового персонажа. Помимо этого, геймерам станут доступны 30 бесплатных карт нового дополнения.

Напомним, Hearthstone — это популярная карточная игра, основанная на фэнтези-вселенной Warcraft. Её релиз состоялся в 2014 году.

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