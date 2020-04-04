Кэри, США, , 11:09 — REGNUM Игроки Fortnite теперь могут получить облик Дэдпула для своих персонажей. Трейлер с демонстрацией нового костюма был опубликован 3 апреля на YouTube-канале игры.

Дэдпул будет доступен обладателям премиального боевого пропуска. Для получения облика игрокам нужно выполнить несколько испытаний.

Напомним, Fortnite — это многопользовательский шутер от компании Epic Games. Появление Дэдпула в игре было анонсировано разработчиками одновременно со стартом второго сезона.

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