Лос-Анджелес, США, , 11:04 — REGNUM Многопользовательский шутер Valorant стал самой просматриваемой игрой на Twitch. Об этом 3 апреля сообщила «Игромания».

На «пике» за новинкой от Riot Games следили 996 тыс. человек. На втором месте по количеству просмотров расположилась другая игра от тех же разработчиков — League of Legends.

Напомним, Valorant — это тактический шутер, персонажи которого могут применять в бою различные способности. Релиз игры ещё не состоялся.

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