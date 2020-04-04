Троицк, Челябинская область, , 10:56 — REGNUM В челябинском Троицке гражданин 2001 года рождения оштрафован за фейк о коронавирусе. Сумма штрафа составила 15 тыс. рублей, сообщает областное УМВД.

Гражданин разместил в соцсети комментарий о людях, которые якобы заперты в душевой медицинского учреждения. При проверке эта информация не подтвердилась.

Гражданина привлекли за злоупотребление свободой массовой информации. Фейковая информация удалена, а сам виновник принёс своим читателям извинения и заявил, что размещённая им ранее запись была шуткой.