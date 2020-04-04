Париж, , 10:55 — REGNUM Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у почти 600 военнослужащих во Франции. Об этом 4 апреля сообщила газета Progres, ссылаясь на министра обороны страны Флоранс Парли.

По данным министра обороны, у около 600 военнослужащих было выявлено заражение коронавирусом. При этом Парли отметила, что боеспособность армии не пострадала, в оборонном ведомстве внимательно отслеживают ситуацию с эпидемией коронавируса в стране и приспосабливают под неё существующие боевые порядки.

Кроме того, Парли заявила, что от последствий заболевания COVID-19 скончался один из гражданских сотрудников ВС страны, который работал в системе строительства оборонной инфраструктуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 6,5 тысячах летальных исходов от заболевания, вызванного коронавирусом, в Франции. Общее количество выявленных случаев заражения в стране превысило 64 тысячи.

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