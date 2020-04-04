Москва, , 10:30 — REGNUM В Госдуме резко раскритиковали заявление мэра Москвы Сергея Собинина, который заявил об отсутствии у столицы возможности помощь всем пострадавшим от пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на призывы помочь пострадавшим от падения экономики жителям и бизнесу, заявив, что «бюджеты треснут».

«Собянин высказался против поддержки из бюджета потерявших работу россиян. «Бюджеты треснут». А у самого Собянина ничего не треснет?» — задает вопрос депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин в Facebook.

Градоначальник в целом же пообещал поддерживать бизнес и граждан, оказавшихся в сложной ситуации, но призвал и предпринимателей проявить «социальную позицию».

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