Пекин, , 10:43 — REGNUM День национального траура по погибшим от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, объявлен 4 апреля в Китае. В этот день народ страны чтит память всех жертв эпидемии коронавируса, число которых только в Китае составило на сегодняшний день 3326 человек.

В стране отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги на всех правительственных зданиях в стране и на всех зданиях посольств и консульств Китая за рубежом, а также на площади Тяньаньмэнь.

В траурной церемонии, которая состоялась в государственной резиденции «Чжуннаньхай», приняли участие все высшие партийные и государственные деятели КНР. В 10:00 по местному времени (05:00 мск) по всей стране раздался сигнал воздушной тревоги, подхваченный автомобилями, кораблями и поездами, после чего граждане Китая почтили память погибших от COVID-19 тремя минутами молчания.

День траура по жертвам коронавирусной инфекции совпал с китайским традиционным днём поминовения усопших «Цинмин». В этот день жители страны обычно посещают могилы умерших близких людей и совершают поминальные обряды, но в этом году по рекомендации правительства большая часть граждан будет поминать усопших дома.

Правительство китайской провинции Хубэй, которая стала очагом эпидемии коронавируса, присвоило звания «Павших героев» — высший почётный титул в КНР — 14 медикам, погибшим в борьбе с коронавирусом. В их число вошёл Ли Вэньлян, врач, первым забивший тревогу и пытавшийся предупредить о распространении пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ужесточении в Китае мер против желающих нажиться на поддельных либо несоответствующих стандартам вакцинах и лекарствах против коронавируса.

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