Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Американский космонавт Джессика Меир, выступая с борта Международной космической станции, рассказала о том, как оставаться физически и психически здоровыми, находясь взаперти в закрытом помещении. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам Меир, следя за происходящим на Земле сейчас, она думает, что вернется на совсем другую планету. Космонавт говорит, что вопрос о том, как оставаться деятельными и здоровыми, находясь в закрытом пространстве, очень важен для нее и ее коллег.

«Я думаю, что есть много вещей, которые люди могут сделать, чтобы немного облегчить себе жизнь. Здесь, наверху, мы следим за тем, чтобы придерживаться ежедневного графика, в том числе — графика упражнений, чтобы оставаться в форме. Физические упражнения важны не только для нашей физической подготовки, но и для нашего психического благополучия, и это то, что мы здесь очень подчеркиваем», — говорит Меир.

Важно также поддерживать регулярный контакт с семьей, друзьями и близкими, — сами космонавты используют видеоконференции, чтобы оставаться на связи, для психологической поддержки.