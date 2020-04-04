Нур-Султан, , 10:37 — REGNUM Приказ «О введении предельных розничных цен на социально значимые продовольственные товары» был подписан министерствами торговли, сельского хозяйства и национальной экономики, сообщает 4 апреля Today.kz.

Предельные цены устанавливаются на такие товары, как пшеничная мука первого сорта, пшеничный хлеб из муки первого сорта, рожки весовые, гречневая крупа (ядрица весовая), шлифованный рис (круглый весовой), говядину (лопаточно-грудинная часть с костями), куриное яйцо первой категории, подсолнечное масло, соль поваренная пищевая (за исключением соли «Экстра»).

Согласно проведенному анализу, за последний месяц данные товары в Казахстане стали самыми востребованными. На них с начала текущего года отмечен рост цен. Предельные цены на данные товары установлены отдельно для каждого региона.

В столице Казахстана максимальная стоимость килограмма хлеба из муки первого сорта может достигать 150 тенге (около 26 рублей), В Алма-Ате — 146 тенге (порядка 25 рублей), в Шымкенте также 146 тенге (25 рублей, 10 копеек).

В Мангистауской области 164 тенге (28 рублей 20 копеек), в Актюбинской области 147 тенге (25 рублей 30 копеек), в Атырауской области 164 тенге, в Акмолинской области 160 тенге (27 рублей 50 копеек), в Костанайской области 139 тенге (23 рубля 90 копеек), в Кызылординской области 143 тенге (24 рубля 60 копеек), в Западно-Казахстанской области 160 тенге, в Павлодарской области 161 тенге (27 рублей 70 копеек), в Восточно-Казахстанской области 150 тенге (25 рублей 80 копеек), в Северо-Казахстанской области 120 тенге (20 рублей 60 копеек), в Жамбылской — 138 тенге (23 рубля 70 копеек), в Туркестанской — 148 тенге (25 рублей 40 копеек).

В Карагандинской области стоимость килограмма хлеба будет отличаться от в разных населенных пунктах области и будет варьироваться от 142 до 160 тенге (от 24,40 рублей до 27,50 рублей).

«Цена за хлеб установлена за 1 кг. Однако в одной булке хлеба (кирпич) — 550 грамм. Таким образом, стоимость булки хлеба (кирпичик) не будет превышать, например, в г. Нур-Султан — 82,5 тенге [14 рублей 20 копеек — ИА REGNUM], в Алматы и Шымкент — 80,3 тенге [13 рублей 80 копеек — ИА REGNUM]», — говорится в сообщении.

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ИА REGNUM напоминает, ранее заместитель министра экономики Казахстана Жаслан Мадиев заявил о том, что в республике не ожидают кардинального ухудшения для экономики страны от пандемии коронавируса.