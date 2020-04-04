Москва, , 09:53 — REGNUM По состоянию на 4 апреля в России подтверждено 4149 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте мониторинга ситуации с коронавирусной инфекцией в России стопкоронавирус.рф

За последние сутки в стране был подтвержден 601 случай заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных зараженных составляет на сегодняшний день 4149 человек. Большая часть из них находится в Москве.

Выздороветь смог 281 человек. Скончались — 34.

Минобороны России провело 4794 теста на наличие COVID-19 у военнослужащих, все они были отрицательными.