Москва, , 09:53 — REGNUM Более 242 млн рублей выделило правительство России Федеральному агентству по делам молодежи (Росмолодежь) для предоставления субсидии общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики». Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба правительства РФ.

Бюджетные ассигнования в размере 242 273,7 тыс. рублей выделены на организацию помощи пожилым гражданам в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Предполагается, что используя выделенные им ассигнования, «Волонтёры-медики» организуют работу оперативных штабов в 85 субъектах РФ с привлечением 15 тыс. добровольцев. Адресную помощь на дому благодаря субсидии смогут получить около 200 тыс. человек во всех регионах России. Для пожилых людей должны быть организованы мероприятия по профилактике инфицирования коронавирусом, а также адресная помощь, в том числе доставка продуктов, лекарств, других товаров первой необходимости.

Росмолодёжь обязана будет проконтролировать эффективность использования выделенных средств и до 1 февраля 2021 года предоставить отчёт правительству РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что граждане на самоизоляции смогут обратиться за помощью к волонтёрам. В стране заработали горячие линии для граждан, где они могут оставить заявку на разного рода помощь.

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