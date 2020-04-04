Москва, , 09:34 — REGNUM Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени ПастераРоспотребнадзорав Санкт-Петербурге Александр Семенов, работающий с группой военных специалистов и медиков Минобороны РФ в итальянском Бергамо назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По словам Семенова, Китайская Народная Республика, несмотря на огромное количество населения, смогла вовремя спохватиться и организовать отпор коронавирусной инфекции.

А вот в Италии отнеслись к коронавирусной инфекции слишком легкомысленно. Карантинные мероприятия начали вводить с опазданием на три недели.

«Долго не хотели вводить ограничительные мероприятия. Надо было делать на три недели раньше… Система не выдержала такую нагрузку на реанимацию и лечение тяжелобольных», — отметил Семенов.

Другая ошибка — это недостаточное соблюдение итальянскими врачами мер безопасности при работе в условиях пандемии. Большое количество итальянских врачей заразились коронавирусом и стали заражать уже пациентов.

Что касается России, то Семенов отмечает, что властям удалось затормозить распространение коронавируса. Так, вовремя была закрыта граница с Китайской Народной Республикой.

«Мы увидели, как делать не надо. Теперь мы понимаем гораздо больше, чем две недели назад, когда только начинали здесь работать и помогать», — подчеркнул Семенов.