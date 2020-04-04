Ташкент, , 09:36 — REGNUM В Узбекистане число инфицированных коронавирусной инфекцией увеличилось на 14 человек, сообщили 4 апреля на telegram-канале министерства здравоохранения республики.

Инфицирование коронавирусом в республике было зафиксировано на текущий момент у 241 человека.

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ИА REGNUM напоминает, согласно заявлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в республике на карантине находятся 100 тысяч граждан. Также более 13 тысяч граждан, вернувшихся в Узбекистан аналогичным образом были помещены на карантин.

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Также по словам лидера Узбекистана было выявлено более 22 тысяч случаев нарушения карантина, из которых 330 человек сбежали из зоны карантина по коронавирусу.