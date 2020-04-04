Ташкент, , 09:34 — REGNUM До 241 возросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

За сутки количество заражённых инфекцией граждан возросло на 14 человек. Количество летальных исходов от последствий заболевания COVID-19 составляет два, число выздоровевших достигло 25 человек.

В настоящее время на карантине в Узбекистане находятся 100 тысяч человек. В Ташкентском районе страны в экстренном порядке создаётся карантинная зона на 10 тыс. человек, возводятся две вирусологические больницы.

С 1 апреля в областных центрах Узбекистана и в Ташкенте введён режим самоизоляции. Гражданам старше 65 лет запрещено покидать свои дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 221 выявленном случае заражения коронавирусом в Узбекистане.

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