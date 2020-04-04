Ижевск, , 08:37 — REGNUM У пассажира круизного лайнера Costa Magica, прибывшего в Ижевск, обнаружен коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил сегодня, 4 апреля, глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, что круизный лайнер Costa Magica с двумя тысячами туристов на борту, в том числе тридцатью российскими гражданами был поставлен в начале марта на карантин в Карибском море. На борту круизного лайнера выявили два случая заражения коронавирусом — у граждан Филиппин и Финляндии. Было принято решение отправить всех пассажиров по домам — у многих на тот момент уже были симптомы коронавирусной инфекции.

По словам Бречалова, речь идет о 35-летнем мужчине — одном из пассажиров лайнера Costa Magica. Вместе со своей семьей он прибыл в Ижевск 17 марта. Он ответственно подошел к ситуации — самоизолировался дома, а после ухудшения самочувствия вызвал карету скорой помощи.

Мужчина госпитализировали вместе с его супругой и детьми в отделение инфекционной больницы. Коронавирус был диагностирован только у него — у остальных членов семьи анализы отрицательные. Заболевание протекает в легкой форме.