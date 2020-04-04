Оренбург, , 08:36 — REGNUM В Оренбургской области 3 апреля из больницы выписан первый пациент, который выздоровел от коронавируса. Об этом в Instagram сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«Первая победа над коронавирусом в Оренбургской области! У нас выписался из больницы первый пациент — единственный заболевший ребенок», — сказал глава Оренбуржья.

Как сообщает региональный минздрав, в ближайшие дни выпишут еще четырех пациентов. По данным ведомства, на 3 апреля подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Оренбуржье — 13, в том числе один по клиническим показаниям. Еще четыре случая — предварительные.