Миргород, , 08:38 — REGNUM Житель города Миргород (Полтавская область) скрылся от сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников в связи с подозрением на инфицирование коронавирусной инфекцией. Об этом 3 апреля со ссылкой на заявление председателя Полтавской областной государственной администрации Олега Синегубова сообщили в пресс-службе Полтавской областной государственной администрации.

По информации источника, 2 апреля мужчина с симптомами ОРВИ отказался от взятия у него биоматериала для дальнейшего исследования его методом ПЦР на коронавирус. В данный момент сотрудники полиции ищут мужчину и есть информация, что он скрывается в Киеве.

Отметим, согласно данным от 3 апреля в городе Миргород не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусной инфекцией. 48 человек, прибывших из-за границы и других городов Украины находятся на самоизоляции. Инфекционное отделение Миргородской центральной районной больницы отчиталось о получении 250 экспресс-тестов для выявления антител к SARS-CoV-2, из которых десять уже были использованы.