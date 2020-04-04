Бишкек, , 08:31 — REGNUM До девяти человек возросло количество медработников с выявленным заражением коронавирусом в Киргизии. Об этом 4 апреля сообщает республиканский штабе по борьбе с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в республике было зафиксировано 14 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, среди них — один медработник. Общее количество заразившихся коронавирусом в Киргизии достигло 144 человек, среди них девять медработников.

В республике зафиксирован один случай смертельного исхода в результате заболевания COVID-19. Жертвой заболевания стал 61-летний мужчина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 130 случаях заражения коронавирусной инфекцией, которые были подтверждены в Киргизии. Из них вылечились пять человек, состояние четверых оценивается как тяжёлое.

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