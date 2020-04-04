Москва, , 08:08 — REGNUM Переброска российских военных специалистов и оборудования в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом завершилась в запланированном объёме, сообщили 4 апреля в пресс-службе Минобороны РФ.

«ВКС России завершили операцию по переброске в Республику Сербия российских военных специалистов, необходимого оборудования и техники для оказания помощи Сербии», — говорится в сообщении.

Всего с начала операции совершено 11 самолето-рейсов с подмосковного аэродрома «Чкаловский» на аэродром «Батайница». В Сербию доставили 87 военнослужащих Минобороны РФ, в том числе военных медиков, вирусологов РХБЗ, а также медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

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Добавим, операция выполнена после обращения Сербии и соответствующей договорённости, достигнутой между президентом России Владимиром Путиным и президентом Сербии Александаром Вучичем.

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