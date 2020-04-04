Киев, , 08:14 — REGNUM Сотрудник киевского научно-исследовательского предприятия, которое входит в состав концерна «Укроборонпром» заразился коронавирусом. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе государственного концерна «Укроборонпром».

В пресс-службе компании уточнили, что случай инфицирования был зарегистрирован не на производстве. Инфицированный сотрудник находился дома в отпуске. В данный момент заболевший находится на лечении в одной из киевских больниц в стабильно тяжелом состоянии.

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По информации источника, заболевшим является токарь преклонного возраста, который последний раз был на работе 20 марта. После этого мужчина находился дома в связи с введенным на Украине карантином и переходом работы предприятия на частичный режим работы. Мужчине стало плохо, когда он находился дома, он вызвал «скорую помощь» и был госпитализирован в инфекционное отделение одной из больниц столицы Украины.

«Заболевший работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал, поскольку с началом национального карантина на предприятии ежедневно выходили на работу не более 40 работников. Уполномоченные органы установили круг работников предприятия, которые могли контактировать с больным, родных и близких — все они находятся дома на обсервации», — отметили в пресс-службе компании.

Помещение, в котором работал заболевший токарь продезинфицировали и законсервировали на две недели. На предприятии были проведены противоэпидемические мероприятия.

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ИА REGNUM напоминает, согласно последним данным на Украине у 1072 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусом COVID-19. Из них 180 человек заболели коронавирусом в Киеве.