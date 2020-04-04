Амстердам, , 08:04 — REGNUM 99% опрошенных жителей Нидерландов заявили, что они соблюдают расстояние в 1,5 метра по отношению к окружающим. 97% указали, что они чаще стали мыть руки, а 93% говорят о том, что стараются как можно рже покидать дом. Такие данные приводит Университет Твенте, который опросил 2.300 человек.

88% заявили о том, что довольны принимаемыми властями мерами по борьбе с коронавирусом. Среди медицинских работников их число составляет 94%. Большинство опрошенных (81%) находит маловероятным, что они сами заболеют. При этом 38% полагает, что заражение может иметь для них серьёзные последствия.

Наконец, опрос выявил, что около половины молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет жалуется на усилившиеся с начала вспышки коронавируса чувства одиночества. Среди пожилых людей от 65 и старше число, тех, кто стал больше страдать от одиночества, составляет 22%.