Кабул, , 07:59 — REGNUM Новых 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией были выявлены в Афганистане за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба афганского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 299. При этом большее число заболевших приходится на Кабул. Также с начала пандемии COVID-19 в Афганистане зафиксировано шесть летальных случаев от болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта президент Афганистана Ашраф Гани принял решение об освобождении от девяти до десяти тысяч заключенных из-за пандемии коронавируса. Первыми освободят из тюрем людей с хроническими заболеваниями и тех, кому за 50.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Афганистана освободили тысячи заключённых