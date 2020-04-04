Амстердам, , 07:58 — REGNUM Природоохранные организации в Нидерландах призывают граждан воздержаться от прогулок на природу, даже при наступлении хорошей весенней погоды. На выходные ожидается хорошая погода, однако организации призывают население наслаждаться её в саду или на балконе.

Две недели назад хорошая погода привела к выезду большого числа граждан на природу, вследствие чего под угрозой оказалось требование о соблюдении расстояния в 1,5 метра.

В ряде общинах местные власти принимают меры, чтобы удержать население от прогулок на природе. Так, в Амстердаме ограничен вход в парки и запрещено плавание по городским каналам. По всей стране шлюзы закрыты для спортивного или туристического плавания.