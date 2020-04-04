Москва, , 07:55 — REGNUM В России давно существует комплекс неполноценности перед странами Запада, заявил журналист и телеведущих Владимир Познер в интервью программы «И Грянул Грэм». Интервью опубликовано 3 апреля на сайте «Познер Online».

Журналист рассказал, что «некоторый комплекс неполноценности» сформировался в высших кругах России давно. Он отметил, что ещё во времена Пушкина представители элиты вели переписку на французском языке.

«Почему именно по-французски следовало говорить, переписываться, а не по-русски? Ведь французам, например, в голову не приходило переписываться, скажем, по-английски, нет же», — спросил Познер.

Журналист добавил, что в советский период отечественной истории в России сложилось подобное отношение к США.

«Советский Союз проиграл холодную войну, как бы там чего не говорили, и собственно перестал существовать. Конечно, это тоже играет в ту же корзину», — подчеркнул Познер.

Телеведущий отметил, что после распада СССР ожидалось, что страны Запада примут Россию «в этот новый мир». Однако дальнейшее развитие событий показало, что Запад всё равно будет нарушать договорённости с Россией, например, расширяя блок НАТО на Восток. Это привело к обострению антиамериканских настроений и широкому недоверию к странам Запада.

«Но то, что, как мне кажется, определенный комплекс неполноценности есть, по отношению к Соединенным Штатам, — думаю, что это так», — подчеркнул Познер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года актёр театра и кино Дмитрий Певцов обвинил Владимира Познера в безразличии к происходящему в России, заявив, что он является «не русским по духу».

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