Санкт-Петербург, , 07:49 — REGNUM В Российской Федерации возбуждено первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»). Об сообщают петербургские СМИ.

Речь идет о сообщениях в социальной сети «ВКонтакте» в группах «Сесторецкий активн» и «Новости Сесторецка». Там появились записи о том, что в больнице Сесторецка якобы находится пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, который ранее контактировал с местными жителями.

На допрос по возбужденному уголовному делу была вызвана жительница Курортного района Санкт-Петербурга Анна Шушпанова. У нее изъяли все гаджеты и пока оставили в статусе свидетеля.