Москва, , 07:49 — REGNUM Общие правила передвижения по городу на автомобиле в условиях режима самоизоляции объяснил мэр Москвы Сергей Собянин 3 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

Глава администрации города отметил, что передвигаться по городу на автомобиле можно, но это не должно превращаться в массовые катания. За этим будут следить городские власти.

Если человек хочет поехать на автомобиле в магазин, либо на работу, то это допускается, однако мэр напомнил, что для таких целей не стоит собираться в автомобиле по пять-шесть человек. Для поездок с соседями или друзьями мэр рекомендовал воспользоваться общественным транспортом.

Собянин предупредил, что автоматизированная система фиксации административных правонарушений Ространснадзора позволяет очень точно и без особого труда определить, что делает и куда едет каждый автомобилист.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении мэра Москвы, что пока власти города не собираются вводить пропускной режим. По словам главы города, эпидемиологическая обстановка пока позволяет не переходить к ужесточению ограничительных мер в городе, а сами граждане достаточно дисциплинированы и прислушиваются к рекомендациям властей.

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