Каракас, , 07:43 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о приведении в готовность артиллерии для защиты страны. Об этом политик заявил на своей странице в Twitter.

«В рамках действующей операции «Боливарианский щит» я приказал мобилизовать артиллерию для подготовки к борьбе за мир», — заявил Мадуро.

По его словам, вооруженные группировки, которые поддерживают США и Колумбия, могут воспользоваться пандемией коронавируса нового типа для организации в Венесуэле террористических актов и государственного переворота.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля инициативу США по созданию в Венесуэле «переходного правительства» поддержал Евросоюз. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, это предложение Вашингтона якобы поспособствует демократизации Венесуэлы.

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