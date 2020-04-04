Москва, , 07:40 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о приостановке действия разрешения на рейсы для вывоза граждан России из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данное решение принято для того, чтобы ограничить завоз случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Дело в том, что в Россию коронавирус попал из-за рубежа вместе с гражданами, которые заразились в других странах, а затем привезли его домой. Многие из приехавших не соблюдали режим самоизоляции и не всегда обращались к медикам в случаев появления симптомов коронавирусной инфекции. К тому же контроль за прибывшими со стороны властей был довольно слабый. Затем коронавирус начал распространяться уже непосредственно в России.

Когда многие страны прекратили авиасообщение, десятки тысяч граждан России остались за рубежом. Были организованы рейсы по их возвращению. Но теперь принято решение отказаться от возвращения граждан РФ, чтобы минимизировать завоз коронавируса.

Решение было принято под давлением Минздрава и Роспотребнадзора. Всего за границей могут находиться более 30 тысяч российских граждан.