Амстердам, , 07:31 — REGNUM 3 апреля число смертельных случаев от последствий коронавируса в Нидерландах выросло на 148 человек. Об этом говорится в ежедневном брифинге Национального института здравоохранения и окружающей среды. Общее число скончавшихся от последствий вируса COVID-19 в стране теперь составляет 1487 человек.

Число госпитализированных пациентов увеличилось на 502 человека и теперь составляет 6286. Как рост числа смертных случаев, так и рост госпитализаций — несколько ниже, чем накануне.

Тем временем Центральное статистическое бюро обнародовало данные, из которых следует, что число скончавшихся от коронавируса может быть на сотни человек больше, чем следует из данных Национального института здравоохранения и окружающей среды. В Институте подтвердили, что далеко не все скончавшиеся в последние месяцы лица проходили тест на возможное заражение коронавирусом.