Москва, 4 апреля 2020, 07:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о «кредитных каникулах» для физлиц и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), соответствующий документ 3 апреля опубликован на официальном сайте правовой информации.
В соответствии с законом граждане, чей доход снизился на 30% и более за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, могут рассчитывать на «кредитные каникулы» на шесть месяцев.
При наступлении данных обстоятельств заёмщик может потребовать у кредитора приостановления исполнения своих обязательств в срок до 30 сентября 2020 года, в том числе по телефону.
Аналогичные меры предусмотрены для субъектов МСП из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса.
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