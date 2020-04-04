Москва, , 07:14 — REGNUM Еще четыре пациента, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом нового типа, скончались в Москве, сообщает 3 апреля со ссылкой на оперативный штаб российской столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всем из них был поставлен диагноз «двусторонняя пневмония». В числе погибших от COVID-19 помимо людей преклонного возраста — от 80 до 86 лет, есть пациент, которому было 34 года. Он имел хронические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Москве была запущена система «Социальный мониторинг» для контроля за передвижением граждан, находящихся на домашнем лечении с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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