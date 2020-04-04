Токио, , 07:08 — REGNUM К игре Resident Evil 3 Remake, релиз которой состоялся 3 апреля 2020 года, выпустили модификацию (мод), которая позволяет запустить её в режиме от первого лица. Об этом 4 апреля сообщил портал DSOGaming.

Создатели мода выложили его на сервис github, скачать дополнение могут все желающие. Изначально этот мод был разработан для Resident Evil 2 Remake, однако из-за того, что ремейк третьей части игры выполнен на том же «движке» (базовая программа игры), авторы смогли быстро добавить поддержку Resident Evil 3 Remake.

Стоит отметить, что к ремейку Resident Evil 3 уже успели выпустить модификации, которые оставляют Джилл Валентайн (главную героиню игры) без одежды, превращают её в героиню игры NieR Automata, а также в Клэр Редфилд или Аду вонг из Resident Evil 2 Remake.

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