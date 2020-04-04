Москва, , 06:55 — REGNUM Пилотный проект по применению системы «Эвотек-Мирай Геномикс» для выявления коронавируса будет запущен в Москве и в Московской области в апреле этого года и далее распространен на остальные регионы России, 3 апреля сообщают «Известия» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Конечная дата начала тестирования должна быть объявлена правительством Москвы, которое курирует закупку этих тест-систем. В фонде отметили, что отличительной особенностью новых систем является возможность получать результаты уже через 30 минут. На проведение анализов с помощью используемой сейчас технологии ПЦР затрачивается в четыре раза больше времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля стало известно, что РФПИ передал в пользование США совместную российско-японскую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ передала США российско-японскую тест-систему на коронавирус