Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Тюрьмы Соединенных Штатов столкнулись с быстрым распространением коронавирусной инфекции среди заключенных, заявил генпрокурор США Уильям Барр, сообщает Reuters.

По его словам, из-за стремительного распространения болезни в тюрьмах США, часть заключенных переведут под домашний арест. В частности, эти меры затронут тюрьмы в штатах Луизиана, Огайо, Коннектикут. По данным агентства, к настоящему времени в американских тюрьмах заболели коронавирусной инфекцией 91 заключенный и 50 сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Соединенных Штатах умерли от COVID-19 7077 человек. При этом в стране подтверждено более 273 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа.

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