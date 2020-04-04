Улан-Удэ, , 06:36 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа на территории Бурятии увеличилось до 35 человек, 4 апреля сообщает пресс-служба правительства республики.

В отделении реанимации находятся пять пациентов, в том числе один подключенный к аппарату ИВЛ. За состоянием еще 72 человек, анализы которых отправлены в лабораторию, наблюдают врачи. Всего с начала вспышки нового коронавируса проведено 4908 тестов на возбудителя инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля стало известно, что на территории Бурятии было выявлено четыре очага распространения коронавирусной инфекции.

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