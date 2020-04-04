Мехико, , 06:20 — REGNUM Число подтвержденных летальных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Мексике достигло 60, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Сообщается, что за прошедшие сутки в стране десять человек скончались от COVID-19. Также за сутки выявили 178 новых случаев заражения инфекцией. Сейчас в Мексике подтверждены 1688 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мексиканская пивоваренная компания Crupo Modelo временно приостановила выпуск пива марки Corona и других брендов группы. Власти Мексики считают, что пиво не является агропромышленным или жизненно необходимым продуктом для населения.

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