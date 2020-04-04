Сеул, , 06:16 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее достигло 10 156 человек, из них 177 пациентов скончались от последствий COVID-19, 4 апреля сообщаются на сайте южнокорейской организации Центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Премьер-министр республики Чон Се Гюн объявил, что режимы усиленного дистанцирования и самоизоляции могут быть продлены еще на некоторое время.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Центрального штаба по борьбе с эпидемией Южной Кореи, более половины смертей от коронавируса в стране приходится на людей в возрасте старше 80 лет.

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