Москва, , 05:49 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал в распоряжение США совместную российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса нового типа, сообщил руководитель российской организации Кирилл Дмитриев 3 апреля в интервью CNN.

Дмитриев отметил, что данные средства являются одними из лучших в мире и позволяют получать результаты анализов от 20 пациентов в час.

По мнению главы РФПИ, что РФ и США необходимо укреплять взаимодействие для борьбы с такой глобальной угрозой как пандемия нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля РФ отправила в США самолет с защитными средствами и медицинским оборудованием для сдерживания COVID-19.

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