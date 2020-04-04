Бразилиа, , 05:41 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Бразилии с начала пандемии достигло 9056, заявил глава бразильского минздрава Луис Энрике Мандетта на пресс-конференции.

Сообщается, что за прошедшие сутки в стране выявили 1146 новых случаев заражения коронавирусом. Также за 3 апреля в Бразилии от заболевания умерли 60 человек. По словам Мандетты, сейчас бразильским властям необходимо остановить распространение коронавирусной инфекции из наиболее зараженных районов, таких как Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Бело-Хоризонте.

Как сообщало ИА REGNUM, к 3 апреля в Бразилии было выявлено 7910 случаев заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что смертность от новой инфекции в стране составляет 3,8%.

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