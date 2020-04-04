Каракас, , 05:27 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Венесуэле составило 153 человек, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе своего выступления в Каракасе, которое 3 апреля транслировалось в Twitter.

Он рассказал, что в стране от заболевания COVID-19 скончались еще два человека. Таким образом, общее количество летальных исходов от коронвирусной пневмонии в Венесуэле достигло семи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Николас Мадуро заявил о готовности венесуэльских властей оказать помощь Колумбии в борьбе с распространением коронавируса нового типа.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро выразил готовность помочь Колумбии в борьбе с коронавирусом