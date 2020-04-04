Москва, , 05:16 — REGNUM Опасность заразиться коронавирус во время пробежки на улице очень может быть высокой, заявил заместитель главного врача по терапии Городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича Михаил Глотов 3 апреляв эфире YouTube-канала телеведущего Владимира Соловьева.

Глотов пояснил, что это возможно только, если при беге следовать за заболевшим на расстоянии не более метра и у он постоянно кашлять на окружающих.

В связи с этим Соловьев считает, что власти могут позволить любителям бега заниматься спортом на улице при соблюдении некоторых правил.

Главврач предупредил, что в данном случае существует угроза скоплений людей, участвующих в пробежках, что может негативно сказаться на эпидемиологической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 марта в Москве действует режим полной изоляции. С 30 апреля регионы РФ также начали вводить на своих территориях подобный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: Омский губернатор о самоизоляции: ребёнок уже «бегает по потолку»