Оттава, , 05:14 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекции в Канаде выросло до 12 537, сообщает пресс-служба канадского минздрава.

Сообщается, что за прошедшие сутки было выявлено более двух тысяч новых случаев. Общее количество смертей от заболевания COVID-19 в стране достигло 187.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля власти канадского города Торонто ввели штраф за нарушение дистанции в 2 метра между людьми в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса нового типа. Размер штрафа составляет около $3,5 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: В Торонто ввели штраф за нарушение 2-метровой дистанции между людьми