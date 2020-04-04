Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Геймеры США, находящиеся в условиях самоизоляции из-за эпидемии коронавируса, вскоре не смогут купить портативную консоль Switch Lite компании Nintendo. Об этом 3 апреля сообщил портал Comicbook.

В последние дни в США было практически невозможно приобрести Nintendo Switch, и, похоже, что подобные проблемы вскоре возникнут со Switch Lite.

Автор статьи отмечает, что на момент её написания некоторые варианты консоли ещё продавались в магазинах Bestbuy, Walmart и Dell, но в Amazon и Target устройства уже не было в наличии. Он предположил, что имеют место проблемы с поставками из-за эпидемии коронавируса, которые, возможно, будут решены через какое-то время.

Switch Lite является «урезанной» версией Switch, она обладает меньшим весом, оборудована несъёмными контроллерами Joy-Cons и меньшим дисплеем. Её также нельзя подключить к телевизору, кроме того, устройство не имеет функции вибрации. В США эта консоль стоит примерно на $100 дешевле полной версии.

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