Грозный, , 04:48 — REGNUM Запрет ночного движения, введённый в Чечне с 20:00 пятницы — это не комендантский час, объяснил 3 апреля глава региона Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram.

«Это не комендантский час, как некоторые называют, это «стоп движение». Комендантский час мы не имеем права объявлять», — сказал Кадыров.

По его словам, для введения комендантского часа в республике потребовалось бы разрешение президента России, поэтому при отсутствии такового в Чечне объявлено «стоп движение». Кадыров добавил, что в ночное время с 20:00 вечера до 8:00 утра будет использоваться коммунальными службами, чтобы очистить «улицы, города и села».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 5 апреля из-за опасности распространения коронавирусной инфекции в Чечне закрываются границы для въезда и выезда.

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