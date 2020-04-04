Салехард, , 04:44 — REGNUM Аэропорт Салехарда (ЯНАО) 4 и 5 апреля будет закрыт и подвергнут дезинфекции по причине подозрения на заболевание коронавирусом у одного из сотрудников. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своих аккаунтах в социальных сетях.

Так как действует порядок верификации тестов на коронавирусную инфекцию новосибирским центром «Вектор», то окончательный результат анализов у работника аэропорта пока неизвестен.

«Считаю своим долгом сообщать вам о всех случаях, которые вызывают у нас опасения. Это единичные случаи инфицирования в городах Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск. Все эти люди изолированы, они находятся под наблюдением медиков, круг их контактов проверяется», — отметил Дмитрий Артюхов.

На Ямале на 3 апреля было зафиксировано 12 заболевших COVID-19. Все они из одного посёлка Пангоды.