Веллингтон, , 04:41 — REGNUM 82 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новой Зеландии за прошедшие сутки, заявила главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд на пресс-конференции.

Отмечается, что из новых случаев подтверждены 52, еще 30 являются предварительно подтвержденными. Общее количество выявленных заболеваний коронавирусной инфекцией в стране достигло 950. Также в настоящее время десять человек находятся в медучреждениях Новой Зеландии, один из них — в тяжелом состоянии.

Блумфилд подчеркнула, что в стране уже провели 33 116 тестов на наличие коронавируса нового типа. Сейчас в Новой Зеландии делается около 6000 тестов ежедневно.